CASTELLANZA – Impegno sulla carta impossibile questo pomeriggio dalle 17 al Palaborsani di via Legnani a Castellanza dove l’Az Robur Saronno ospita il lanciatissimo Rucker San Vendemiano. Flash con immagini ed aggiornamento del risultato su ilSaronno.

Rucker è squadra profondissima quella di Daniele Aniello, probabilmente quella di maggior talento in assoluto di tutto il campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, sicuramente l’attacco più esplosivo del girone. Sono addirittura in cinque in doppia cifra con lo straniero Gluditis a guidare a quasi 22 di media: un esterno tiratore da oltre 40% dall’arco. Poi le ali Oxilia e Preti, il tuttofare Cacace, il play Tassinari. Sotto le plance c”è Fabiani, ad aiutare la rotazione il play Antelli e l’ala Zacchigna, a chiuderla Donda e Tadiotto. Mancano solo i due liocorni.

Il classico brutto cliente, da prendere con coraggio, come viene, senza timore di sbagliare, perchè non c’è nulla da parte.

Appuntamento dunque sabato 15 febbraio alle 17 alla Soevis Arena per il 27esimo turno del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

15032025