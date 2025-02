Sport

CASTELLANZA – Ventisettesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno ospita la Rucker San Vendemiano, squadra di altissimo livello e di conseguenza con grandi ambizioni.

All’andata finì 109-87 per i veneti che misero in mostra tutto il potenziale a disposizione. La formazione di coach Daniele Aniello vanta addirittura cinque giocatori in doppia cifra con lo straniero Gluditis a guidare a quasi 22 di media: un esterno tiratore da oltre 40% dall’arco. Poi le ali Oxilia e Preti, il tuttofare Cacace, il playmaker Tassinari. A sgomitare sotto canestro c’è Fabiani, ad aiutare la rotazione il play Antelli e l’ala Zacchigna, a chiuderla Donda e Tadiotto.

Insomma, serve come al solito una grande Robur e comunque potrebbe non bastare. Ma ce la si puó giocare, con grinta, cuore e coraggio, confidando anche in un po’ di fortuna.

Appuntamento stasera alle 17 alla Soevis Arena, Saronno è pronta alla lotta.

Vuoi essere aggiornato in tempo reale su tutte le notizie della Robur? Iscriviti al canale Telegram dedicato all’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno cliccando qui https://t.me/roburbasketils