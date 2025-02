news

Una meme coin alternativa a Bitcoin? Chi ha affermato questo doveva aver perso il senno, altrimenti non si spiega. Giusto?

In parte sì, poiché nessuna meme coin può (e probabilmente potrà mai) eguagliare il valore simbolico e di mercato di Bitcoin. Tuttavia, non è in questo senso che il nuovo progetto BTC Bull è stato considerato una potenziale alternativa a Bitcoin.

Esistono, infatti, delle dinamiche che, se contestualizzate correttamente, possono portare a tali conclusioni. Vediamo di cosa si tratta.

Il funzionamento di BTC Bull

BTC Bull ($BTCBULL) è una meme coin decisamente atipica, poiché prende come riferimento e base dei meme proprio Bitcoin.

Si tratta certamente di qualcosa di inedito, ma ciò da solo non sarebbe sufficiente a renderla rilevante sul mercato. Ciò che davvero sorprende è il fatto che BTC Bull offra ricompense estremamente allettanti per gli holder del token $BTCBULL, distribuendo premi in Bitcoin veri!

Infatti, coloro che detengono il token di BTC Bull e lo mettono in staking ricevono airdrop di Bitcoin direttamente nel proprio wallet. Non si tratta di un accredito giornaliero, ma di un premio erogato ogni volta che Bitcoin raggiunge un traguardo storico, come sarebbe potuto accadere al superamento della soglia dei 100.000 dollari.

Si tratta di una novità assoluta, capace di attirare l’attenzione di molti investitori, anche perché questa è solo una delle ricompense offerte.

Mettendo in staking BTC Bull, infatti, è possibile ottenere un rendimento passivo annuo stimato attualmente superiore al 600%. Una cifra straordinaria, capace di attirare l’interesse di qualsiasi investitore, contribuendo ad accrescere ulteriormente l’entusiasmo attorno a BTC Bull.

Poiché con questo progetto gli investitori ottengono automaticamente un’esposizione sia a Bitcoin (tramite gli airdrop) sia a una meme coin dal grande potenziale ($BTCBULL), ciò potrebbe rappresentare un motivo per cui alcuni potrebbero preferirla a Bitcoin.

$1M raised in 2 days. 💥 The charge is real. The revolution is here. pic.twitter.com/FfA5nIJc0G — BTCBULL_TOKEN (@BTCBULL_TOKEN) February 13, 2025

La situazione di mercato

Un secondo motivo per cui BTC Bull potrebbe essere più interessante di Bitcoin riguarda l’attuale contesto di mercato, che potrebbe protrarsi ancora a lungo.

Attualmente, Bitcoin si trova in una fase laterale, oscillando tra i 104.000 e i 92.000 dollari, senza chiari segnali di una prossima rottura.

Di conseguenza, a meno di non fare trading sulle oscillazioni, Bitcoin non offre oggi grandi opportunità di guadagno nel breve e forse nemmeno nel medio termine.

In questo scenario, puntare su una meme coin in piena espansione potrebbe rivelarsi più interessante, considerando i precedenti. Il 2024 è stato infatti “l’anno delle meme coin”, con questa nicchia che ha letteralmente surclassato la concorrenza.

In questo inizio di 2025, le condizioni di mercato non sono cambiate in modo significativo, almeno dal punto di vista dei fondamentali, e non ci sono ragioni per ritenere che la situazione possa essere diversa.

Di conseguenza, oggi le meme coin potrebbero continuare a essere tra le crypto più redditizie, a patto di individuare quelle con il miglior potenziale.

Il potenziale di BTC Bull ($BTCBULL)

Passiamo quindi ad analizzare le potenzialità di BTC Bull, già piuttosto evidenti nonostante si trovi ancora nelle primissime fasi di prevendita.

Si tratta di una meme coin unica nel suo genere, con meccaniche che le conferiscono un netto vantaggio rispetto alle altre.

Chi può permettersi di offrire rendimenti così elevati? E, soprattutto, chi distribuisce Bitcoin come ricompensa? Nessuno, ed è proprio questo l’elemento distintivo di BTC Bull.

La risposta del pubblico alla prevendita lo dimostra chiaramente: iniziata da pochissimi giorni, ha già raccolto oltre 1,3 milioni di dollari di investimenti, con un trend destinato a crescere nei prossimi giorni.

Attualmente, il token $BTCBULL è acquistabile al prezzo di 0,00236 dollari, ma questo prezzo è destinato ad aumentare progressivamente con l’avanzare della prevendita.

Pertanto, chiunque desideri investire in BTC Bull al miglior prezzo possibile, dovrebbe considerare l’acquisto immediato, prima del prossimo rialzo e prima del listing di questa meme coin sugli exchange.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.