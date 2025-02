Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo il pareggio in trasferta nello scontro diretto con il Pavia per 1-1 della scorsa settimana, la Caronnese torna domani 16 febbraio al comunale di Caronno Pertusella per disputare la ventitreesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda contro la Sestese.

La Caronnese, dunque, disputerà una partita importante che vale tre punti che potrebbero essere fondamentali per l’obbiettivo promozione visto anche lo scontro diretto di domani tra Rhodense e Pavia. Ecco i convocati rossoblu dal tecnico Michele Ferri:

Portieri: Mattia Paloschi, Gabriele Vergani.

Difensori: Andrea Galletti, Niccolò Battistella, Flavio Dilernia, Jacopo Lofoco, Gabriele Napoli.

Centrocampisti: Paolo Cerreto, Francesco Paltrinieri, Manuel Savino, Manuel Oliviero, Luca Malvestio, Daniele Tondi, Davide De Angelis, Urban Zibert.

Attaccanti: Ray Murphy Omoregbe, Federico Corno, Nicolò Colombo, Davide Romeo.

(foto da archivio)