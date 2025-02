Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Torna il grande calcio giovanile oggi pomeriggio allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, casa del Como che partecipa al campionato Primavera 2. Dalle 14.30 con ingresso gratuito la sfida fra i lariani e la Spal.

Il Como è in vetta alla graduatoria, con 42 punti ed ha vinto tutte le ultime partite, e si trova di fronte ad una Spal che si annuncia come un osso duro, i romagnoli veleggiano appena al di fuori della zona playoff, sono sesti con 27 punti. Incontro dunque che sarà probabilmente combattuto ed emozionante e che, come sempre quando a Caronno gioca il Como Primavera, non mancherà di attirare un folto pubblico.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: il Como Primavera in azione di gioco durante un precedente incontro allo stadio di Caronno Pertusella)

15022025