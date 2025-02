iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 22 febbraio alle ore 20.30 torna l’atteso appuntamento con “La biblioteca in gioco” alla biblioteca civica “Battaini” di via Marconi a Castiglione Olona. L’iniziativa, all’insegna del divertimento e della socialità, è organizzata dal Comune di Castiglione Olona – assessorato alla Cultura e marketing territoriale, in collaborazione con l’associazione varesina di promozione sociale In Ludo Veritas.

L’evento è aperto a tutti, senza necessità di esperienza pregressa, anche se è suggerita un’età minima di 14 anni. La serata prevede una breve introduzione ai giochi da tavolo da parte dell’associazione In ludo veritas, con consigli e suggerimenti per garantire un’esperienza coinvolgente tra tabelloni, dadi e segnalini.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione fino ad esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Biblioteca ai seguenti recapiti:

Telefono : 0331824867

: 0331824867 Email: [email protected]

Orari di apertura per prenotazioni: