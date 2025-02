Comasina

CESANO MADERNO – Cesano Maderno ricorda i suoi soldati dispersi nell’affondamento del piroscafo Oria il 12 febbraio 1944. Furono 4.000 i soldati italiani che vi persero la vita, catturati in Grecia dai nazisti, diretti ai campi di sterminio e di lavoro, scomparsi durante il viaggio nelle acque dell’Egeo. La conferenza si terrà sabato 15 febbraio alle 15 in Sala Aurora a Palazzo Arese Borromeo di via Borromeo. Interverranno: Fabio Lopez (Presidente Comitato Pietre d’inciampo Monza e Brianza); Salvatore Crimiti e Michele Ghilardelli (Rete famigliare dispersi dell’Oria). Modera Fernando Bucchioni.

Nella stessa giornata sarà inaugurata, sempre a Palazzo Arese Borromeo, la mostra itinerante “Attivare la Memoria”, a cura di Fabio Lopez, un’iniziativa della Provincia di Monza e Brianza e del Comitato per le Pietre d’Inciampo di Monza e Brianza. La mostra illustra, nei suoi 19 pannelli, la storia della deportazione nazifascista avvenuta in Brianza. Sarà ospitata a Cesano Maderno oggi 15 al 23 febbraio ed è ad ingresso gratuito. Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

(foto: un precedente evento a Palazzo Arese Borromeo)

