SARONNO – Dopo la serata dei duetti, la classifica del Fantasanremo della lega ilSaronno vede in testa la squadra Aquilone, guidata da TheMagician, con 1345 punti. Al secondo posto si posiziona GianDoReMiFa…, gestita da solfegGIANDO, con 1330 punti.

Segue in terza posizione rocco3104695, con 1315 punti, mentre al quarto posto troviamo Emis ci sento male, con 1295 punti.

La situazione della redazione de ilSaronno

Per quanto riguarda la redazione de ilSaronno, la direttrice Sara Giudici continua la risalita con un ottimo sesto posto record di piazzamento per il momento del team. In coda alla classifica, invece, troviamo Gaia Legnani, che chiude la gara in 128ª posizione.

Ultima serata e finale del Fantasanremo

Questa sera andrà in scena la finale del Festival di Sanremo, con tutti i cantanti in gara pronti a darsi battaglia per l’ultima serata.

Anche il Fantasanremo della lega de ilSaronno, al suo debutto, chiuderà ufficialmente la prima edizione, che ha registrato un ottimo riscontro tra i partecipanti. ​

