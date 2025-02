ilSaronnese

GERENZANO – “In merito al ripristino dei lampioni non funzionanti sul territorio comunale, nei giorni scorsi Enel X ha comunicato che la data di consegna degli apparecchi da parte del fornitore è prevista per la fine del mese di febbraio, per 11 apparecchi speciali ancora non si conosce la data di consegna, nonostante l’ordine dei materiali sia avvenuto non appena ricevute le determine del Comune di Gerenzano del 18 e 28 dicembre 2024″. Lo si legge in una nota dell’Amministrazione civica gerenzanese.

Proseguono dal Comune: “Continueremo a monitorare la situazione, rimanendo in stretto contatto con EnelX e sollecitando il ripristino, il prima possibile, di tutti i lampioni spenti”. Da parte dei responsabili dell’ente locale l’auspicio è dunque che tutte le opere siano eseguite celermente.

(foto archvio)

