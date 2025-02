Città

UBOLDO – Si è diffusa in serata ma ha lasciato tutti senza parole ed è stata la notizia più letta ieri: il lutto per Alessandro Colombo, figura di spicco della politica e dell’associazionismo locale, ha lasciato tutti senza parole.

Alex Wyse, giovane talento di Turate, ha incantato il pubblico di Sanremo Giovani con la sua esibizione. Anche se il primo posto non è arrivato, il cantante ha dimostrato di avere la stoffa di una rockstar.

Si è spento Simeone Ottavio Sardena, storico giostraio che ha contribuito alla progettazione di Città Satellite e Greenland. Il suo lavoro ha segnato la storia dei parchi divertimento in Italia.

Tragedia a Cugliate Fabiasco, dove un uomo è morto carbonizzato in un’auto in fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per chiarire le cause dell’incidente.

Il Movimento 5 Stelle chiederà l’istituzione di una commissione consiliare d’inchiesta sul caso dei 400 mila euro sottratti al teatro Pasta. L’obiettivo è fare luce sulla gestione di questi fondi pubblici.

Buone notizie per gli automobilisti abituali: il pedaggio sulla tangenziale di Varese sarà dimezzato per un anno. Una misura volta a favorire chi utilizza frequentemente questa infrastruttura.

