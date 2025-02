Comasco

CERMENATE – Cinque persone, tra cui due bambini piccoli, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella serata di San Valentino sulla Sp 32, in via Europa Unita. I soccorritori hanno classificato tutti i feriti in codice giallo. Due persone sono state trasportate all’ospedale Sant’Anna di Como, mentre una terza è stata trasferita con l’elisoccorso al San Gerardo di Monza.

L’incidente si è verificato intorno alle 21 e ha coinvolto due auto con a bordo una donna di 29 anni, un uomo di 32 anni, uno di 58 anni e due bambini di 1 e 3 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù, tre ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso da Como.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto per chiarire le cause dello scontro.

(foto archivio)

