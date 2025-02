Città

SARONNO – Stasera una seduta che si annuncia tesa e complicata del consiglio comunale di Saronno. Per la prima volta negli ultimi vent’anni l’assemblea cittadina è stata convocata di sabato sera. Una convocazione inedita che ha creato non poche tensioni e problemi tra le fila di maggioranza e opposizione.

All’ordine del giorno il bilancio di previsione ritirato nell’ultima seduta dal sindaco Augusto Airoldi che non aveva certezza di avere i numeri per approvarlo. Da capire quali soluzioni, assenze, astensioni o voti a favore, sono state trovate per arrivare all’approvazione. Tra i temi che potranno creare tensione anche il nodo delle modalità di voto, se quello elettronico non funzionerà ancora, e la mozione di Con Saronno messa come primo punto all’ordine del giorno.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

Il sindaco Augusto Airoldi può contare su 11 voti sicuri, ai quali potrebbe aggiungersi quello di Mattia Cattaneo, ex capogruppo di Saronno civica, ma solo a precise condizioni. L’opposizione appare compatta nel voto contrario, mentre resta un’incognita la posizione di Agostino De Marco (Forza Italia), che in passato ha già ribaltato gli equilibri con una scelta che appare difficilmente ripetibile.

Resta improbabile un’apertura da parte dell’indipendente Giuseppe Calderazzo (M5S), mentre l’unica altra opzione sarebbe un intervento della presidente Marta Gilli, che però dovrebbe rinunciare alla neutralità mantenuta finora.

Se il bilancio non dovesse essere approvato, il sindaco potrebbe ripresentarlo entro il 28 febbraio. Se invece la crisi di maggioranza portasse alle dimissioni prima del 24 febbraio, si tornerebbe alle urne già quest’anno; in caso contrario, Saronno potrebbe essere commissariata fino alle elezioni del 2026.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti