Cronaca

LIMBIATE – Lo sportello Bancomat della Banca Bcc situato in piazza della Repubblica è stato qualche notte fa danneggiato, rendendo impossibile il suo utilizzo. Resta da chiarire se si tratti di un atto vandalico o di un tentativo di forzatura.

La piazza, situata in una zona centrale della città, è da tempo teatro di episodi vandalici, spesso attribuiti a gruppi di giovani che si radunano nelle ore serali. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona.

La direzione della banca ha affisso un avviso per informare i clienti che sono in corso interventi per il ripristino del servizio nel minor tempo possibile. Nel frattempo, è possibile effettuare prelievi presso l’Atm della filiale di Cesano Maderno.

(foto archivio)

15022025