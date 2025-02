Città

FAGNANO OLONA – Un forte odore di gas ha allertato numerosi cittadini che oggi alle 17,15 hanno chiamato la sala operativa di vigili del fuoco da Fagnano Olona fino alla zona sud di Varese. La segnalazione ha mobilitato le autorità, che hanno immediatamente avviato verifiche coinvolgendo le società del gas per escludere eventuali fughe o un utilizzo improprio di odorizzante.

Dopo diversi sopralluoghi, i controlli si sono concentrati nel territorio di Fagnano Olona, dove è stato rinvenuto un fustino aperto contenente odorizzante, sostanza utilizzata per rendere riconoscibile eventuali dispersioni di gas. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, la manomissione del contenitore sarebbe stata opera di una persona nota in paese.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per raccogliere informazioni e avviare le ricerche dell’individuo segnalato. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’episodio e verificare eventuali responsabilità.

