Città

SARONNO – Oggi, sabato 15 febbraio, la quarta passeggiata del Pgt esplorazione e confronto sullo sviluppo urbano Prenderà il via alle 11 da piazzale Santuario la quarta passeggiata inserita nel percorso partecipativo per la costruzione della variante al Piano di Governo del Territorio di Saronno. Un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, pensata per approfondire le tematiche legate allo sviluppo dell’area nord della città, coinvolgendo il Santuario, gli istituti scolastici superiori e le infrastrutture.

QUI LA DIRETTA

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri denominati “Cammini Urbani”, momenti di confronto diretto tra cittadini, amministratori e tecnici, con l’obiettivo di raccogliere spunti, domande e suggerimenti per la pianificazione futura del territorio. La passeggiata originariamente prevista per l’8 febbraio e dedicata al quartiere Prealpi e al parco Lura è stata rinviata al 22 febbraio. Questo appuntamento offrirà l’opportunità di esplorare e discutere le prospettive di sviluppo di un’area strategica per la città, con particolare attenzione agli spazi verdi e alla qualità urbana del quartiere. Anche in questa occasione, cittadini, amministratori e tecnici potranno confrontarsi sulle future scelte urbanistiche, raccogliendo idee e suggerimenti per la variante al Piano di Governo del Territorio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti