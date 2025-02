Comasco

ROVELLASCA – La Croce Azzurra offre per le neo mamme un servizio di supporto. Le donne che hanno appena avuto un bambino, possono infatti richiedere la consulenza di un’ostetrica: Sara Bassanini.

Il servizio, sarà erogato ogni mercoledì dalle 14 alle 15, e la dottoressa sarà disponibile per fornire consigli in merito all’allattamento ed a come pesare il bambino durante i primi mesi di vita.

La consulenza della specialista, si terrà nello studio medico al fianco della Croce Azzurra, in via Monza. La consulenza sarà gratuita per le neo mamme, ma è richiesta una prenotazione al numero: 375 8286120.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti