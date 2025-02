Città

SARONNO – “Con rabbia e delusione ho letto l’ordine giorno del consiglio comunale del 15 febbraio in cui verrà riproposto il bilancio di previsione ritirato nell’ultima seduta dal sindaco Augusto Airoldi”

Inizia così la nota di Alberto Palerdi storico esponente della politica saronnese che, all’alba di una delle sedute cruciali per l’Amministrazione e quindi per la città, esprime la propria amarezza di cittadino a fronte dell’ordine del giorno odierno che vede prima la discussione della mozione e poi quella del bilancio previsionale.

“Rabbia perché non viene rispettato il regolamento del consiglio comunale che all’ art. 24 comma 5 così dice: nella seconda (parte del consiglio) è contenuto l’elenco di interpellanze e mozioni che sono iscritte all’ordine del giorno in coda alle delibere. Una mancanza di rispetto delle regole che arriva per rispondere ad una richiesta dell’ex presidente Pierluigi Gilli che più volte in consiglio ha sollecitato tutti alla lettura e al rispetto del regolamento”.

E rincara: “Delusione per la scelta dell’attuale presidente Marta Gilli che, pur rimarcando al momento dell’elezione il suo essere super partes, non applica il regolamento parte essenziale del suo ruolo”.

Ma Paleardi va oltre: “Mi sarei aspettato un intervento del segretario comunale ma anche dei consiglieri comunali di maggioranza che dovrebbero rispettare, come eletti dei cittadini, le regole”.

“Da cittadino non posso che ipotizzare, anche perchè non è stata fornita nessuna spiegazione ne della necessità dell’anticipo della mozione ne delle motivazione di questa insolita collocazione nell’odg, questa situazione sia l’ennesima forzatura per evitare artriti o peggio ancora per cercare/trovare il tredicesimo voto. Così mi appello a colei che in questo momento riveste il ruolo di garante del consiglio comunale. Marta Gilli. Nel suo discorso di insediamento ha parlato della sua neutralità, di ridurre la tensione e della volontà di essere super partes. Bene oggi può dimostrarlo. Ripristini il regolare ordine delle cose o quanto meno renda noto ai cittadini, come loro diritto, perchè è stata fatta questa scelta. Il rischio è che rimanga l’idea che sia stato un escamotage o cavillo perchè ancora una volta ” in consiglio comunale a Saronno c’è qualcuno che è più uguale degli altri”.

