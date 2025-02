Città

SARONNO – Dopo giorni di silenzio il centrodestra di Saronno rompe il silenzio sullo scandalo della sottrazione di fondi alla fondazione Pasta che gestisce il teatro. Lo fa con una nota congiunta firmata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia dura e amara.

Al centro del comunicato il “rimprovero” alla maggioranza per una ricostruzione della vicenda non veritiera: “Negli ultimi giorni, l’Amministrazione Airoldi e la sua maggioranza hanno cercato di intestarsi meriti che non gli appartengono riguardo alla scoperta delle sottrazioni di fondi dalla Fondazione Teatro Giuditta Pasta. È doveroso ristabilire la verità dei fatti“.

E continua: “Chi ha scoperto la truffa? Non il Comune, non l’Assessore D’Amato, non l’Amministrazione Airoldi. Sono stati i funzionari di una banca, nel normale svolgimento delle loro attività di controllo in fase di concessione di un finanziamento. Eppure, l’attuale Amministrazione si è affrettata a dipingersi come protagonista di un’operazione che semplicemente non le appartiene. Le dichiarazioni dell’assessore Mimmo D’Amato e dei rappresentanti del Pd sono emblematiche di una narrazione costruita ad arte per screditare la precedente amministrazione Fagioli, con argomentazioni prive di fondamento. La realtà è che la sottrazione dei fondi si è protratta per anni, senza che nessuna amministrazione ne rilevasse l’esistenza, semplicemente perché la Fondazione vive di vita propria. Né i Cda nominati dall’una o dall’altra parte, né i revisori dei conti se ne sono accorti. Eppure, oggi, il Pd e la maggioranza si affrettano ad autocelebrarsi per un risultato che non è loro.

C’è poi il tema della gestione economica della fondazione: “L’Amministrazione Fagioli aveva ridotto i contributi comunali al teatro, facendo seguito alle osservazioni che la corte dei conti aveva avanzato nei riguardi della precedente amministrazione Pd. L’attuale Amministrazione, invece, li ha addirittura raddoppiati, senza prima interrogarsi su come e perché mancassero così tanti soldi. Se la priorità fosse stata davvero il controllo e la trasparenza, forse ci si sarebbe accorti prima delle anomalie”.

La nota di conclude con un ringraziamento “alle forze dell’ordine per il lavoro svolto nell’indagine e ribadiamo il nostro rammarico per l’ennesimo caso in cui le risorse pubbliche vengono usate per scopi personali, invece che per il bene della collettività. Alla luce di quanto accaduto, ci auguriamo che in futuro la gestione della cosa pubblica sia improntata a trasparenza e responsabilità, evitando di usare la propaganda politica per distorcere i fatti e prendersi meriti non propri“.

