Volley

LIMBIATE – Tutte in alta classifica le formazioni di volley locali che partecipano al campionato maschiele di serie B e stasera c’è il big match: si gioca infatti lo scontro diretto fra la neo capolista Miretti Limbiate (foto) e la Rossella Caronno che insegue a poca distanza. Si tratta della 16′ giornata, partita prevista alle 20 al centro sportivo Blu di via Tolstoj 84 a Limbiate.

“Sarà un big match quello che andrà in scena sabato a Limbiate, dove i giall blu affronteranno i padroni di casa attualmente in vetta alla classifica del girone – riepilogano i responsabili del team caronnese – Stella e compagni sono in ottima forma e cercheranno di sfruttare il fattore campo. Da parte di Caronno c’è la consapevolezza di avere un organico in grando di giocarsela alla pari con tutti gli avversari. Determinazione e voglia di vincere faranno la differenza. Potrete seguire la diretta sul nostro canale YouTube dalle ore 19.45”.

Qui l’intervista all’allenatore del Caronno, Claudio Gervasoni.

Per Saronno, seconda in classifica, impegno alle 18 di oggi al Paladozio di via Biffi, avversario di turno l’abbordabile Ag Milano.

15022025