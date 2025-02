Città

SARONNO – “Il consiglio comunale di Saronno ha bocciato il bilancio previsionale 2025-2027 con un risultato di parità: 12 voti favorevoli e 12 contrari. Un esito che certifica l’incapacità politica della giunta Airoldi di trovare una maggioranza solida e di garantire alla città una guida efficace”

Inizia così la nota iniziata da Raffaele Fagioli esponente della Lega Saronno dopo che l’assemblea cittadina ha respinto con 12 voti a favore, 12 voti contro e un ‘astenuta il bilancio di previsione.

SINTESI – SCENARI FUTURI – VIDEO – DIRETTA

“Questa bocciatura non è solo un fatto tecnico, ma rappresenta il fallimento politico di un’amministrazione che ha scelto di rinunciare a investire con coraggio, limitandosi alla gestione ordinaria e senza offrire prospettive concrete di rilancio ai cittadini. I grandi progetti di rigenerazione urbana sono fermi, mentre sul tema della sicurezza si registra il nulla assoluto: tante promesse, nessun fatto concreto”

A questo punto, la città di Saronno si trova di fronte alla concreta possibilità di un commissariamento prefettizio. Non siamo stati noi a volerlo, ma chi ha deliberatamente scelto di non portare il bilancio in consiglio a dicembre, nonostante i documenti fossero già pronti. Il Sindaco Airoldi e l’ex presidente del consiglio Gilli hanno attuato una tattica dilatoria con l’unico obiettivo di scongiurare le elezioni anticipate nella primavera del 2025, sacrificando così l’interesse della città per meri calcoli politici.

La responsabilità di questa situazione ricade interamente su di loro e sui partiti della maggioranza superstite, che hanno cercato disperatamente di mantenere in vita un’amministrazione ormai senza futuro.

Saronno merita un’amministrazione capace di guardare avanti, con una programmazione ambiziosa e risposte concrete per i cittadini. La bocciatura di questo bilancio segna la fine di un’esperienza amministrativa fallimentare. Ora è tempo di ridare voce ai cittadini”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti