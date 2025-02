Città

SARONNO – È stato un capitombolo. È stata l’ennesima pessima figura per il sindaco Augusto Airoldi, per il consiglio e per la città. Ma non è stata una sorpresa.

La possibilità che ieri sera, sabato 15 febbraio, il bilancio venisse respinto era nell’aria, e quando alla prima votazione la mano di Marta Gilli non si è alzata tra i voti favorevoli, negli occhi dei consiglieri di maggioranza c’erano consapevolezza e rassegnazione, ma non sorpresa.

Dai banchi dell’opposizione qualche sorrisetto ma nessun entusiasmo. La presenza di una non maggioranza è ormai certificata, ma Airoldi si sta rivelando davvero coriaceo nel restare al timone di quella che le minoranze hanno descritto come “una nave che affonda, senza che il capitano cerchi almeno di mettere in salvo passeggeri ed equipaggio”.

Se da un lato questa nuova impasse non è una sorpresa, non è neanche difficile immaginare i possibili scenari. Durante la seduta, il sindaco Augusto Airoldi e l’ex presidente Pierluigi Gilli sono stati molto chiari rimarcando come “non si possa consegnare la città al commissario prefettizio per un anno”. Di conseguenza l’ultima scelta possibile sarebbe quella di “un voto di responsabilità che permetta all’attuale amministrazione di concludere questo mandato fino alla primavera 2026”. Insomma complice la scadenza del 24 febbraio – data entro la quale un’amministrazione deve cadere affinché la città possa andare al voto nel turno di amministrative dell’anno in corso – le dimissioni del sindaco sembrano improbabili.

Del resto, alla fine della seduta, prima di uscire dalla sala, Airoldi ha risposto con un sorriso ai cronisti che gli chiedevano se stesse pensando alle dimissioni o a ripresentare il bilancio: “Ne parliamo martedì”.

Inevitabile un momento di confronto con i partiti della non maggioranza a partire dal Pd decisamente frustrato e sfibrato dalla situazione. Il primo partito della coalizione non ha fatto segreto nelle ultime settimane del proprio malessere per la situazione soprattutto perchè il prezzo da pagare per “andare avanti ad ogni costo” sembra sempre più elevato senza certezze sui risultati che è possibile ottenere (leggi approdo in consiglio comunale e approvazione del progetto dell’ex Isotta).

Ma quali scenari si prospettano ora? Se si vuole proseguire con questa amministrazione, è chiaro che il bilancio deve tornare in consiglio comunale entro il 28 febbraio e deve essere approvato.

Le possibilità sono sempre le stesse: la “non maggioranza” conta su 11 voti certi (5 del Pd, Con Saronno, il sindaco, 2 Tu@, 2 Saronno Civica), a cui si aggiungerebbe l’indipendente Mattia Cattaneo, a condizione che non ci siano aiuti esterni, assenze o astensioni dall’opposizione. Marta Gilli dovrebbe mantenere la propria neutralità, essendo quello del bilancio un voto politico, e quindi il tredicesimo voto necessario potrebbe arrivare solo da un membro dell’opposizione.

Tutti gli occhi sono puntati su Agostino De Marco, che ieri sera ha votato contro, ma che per il bilancio consolidato ha già garantito all’amministrazione quel “voto di responsabilità” di cui aveva bisogno.

Restano poi gli scenari legati alle assenze. Se i consiglieri di maggioranza e la presidente Marta Gilli devono essere obbligatoriamente presenti per garantire il numero legale, eventuali assenze tra le opposizioni si trasformerebbero in un aiuto automatico per la maggioranza: in quel caso, con soli 12 voti “stiracchiati”, il bilancio potrebbe essere approvato e l’amministrazione potrebbe continuare a governare.

