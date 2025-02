Calcio

MARIANO COMENSE – Partita quasi a senso unico quella disputata oggi 16 febbraio nel centro sportivo Gilberto Citterio di Mariano Comense dove, in occasione della ventunesima giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda, il Monnet Xenia Sport ha ospitato la Gerenzanese.

La squadra ospite nel primo tempo parte a mille portandosi in vantaggio dopo soli 20 minuti di gioco dal fischio d’inizio del direttore di gara con Canavesi che successivamente, precisamente al 45′, trova la doppietta raddoppiando le distanze con gli avversari. I primi 45 minuti si chiudono dopo la rete dello Xenia che accorcia lo svantaggio in pieno recupero. In apertura di ripresa la Gerenzanese riesce a trovare il goal del tris con Geron che fa chiudere, così, il match con il risultato di 3-1.

Dopo ben cinque pareggi consecutivi, la Gerenzanese ritrova la vittoria, la quinta stagionale, grazie alla quale conquista tre importantissimi punti contro un diretto concorrente per la corsa salvezza del girone B della prima categoria lombarda. Dopo i risultati di oggi, dunque, la Gerenzanese si avvicina ancora di più alla zona salvezza distante attualmente solo un punto.

(foto da archivio)