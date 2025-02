Calcio

ROVELLASCA – Nella 21′ giornata di Prima categoria, girone B, si segnala non solo il netto successo interno della capolista Sc United, ma anche per Limbiate (con gol di Tagliabue) e Rovallasca, quest’ultima in campo esterno grazie alla doppietta di Riolo (foto) e la rete di Tallarita. Passo falso per l’Atletico Lomazzo.

21′ giornata: Ardisci-Atletico Lomazzo 4-3, Menaggio-Itala 4-1, Cassina Rizzardi-Bovisio Masciago 2-4, Veniano-Rovellasca 1-3, Portichetto Luisago-Bulgaro 1-0, Monnet Xenia-Gerenzanese 1-3, Sc United-Giovanile Canzese 3-0, Limbiate-Montesolaro 1-0.

Sc United 46 punti, Bovisio Masciago 44, Cassina Rizzardi 40, Montesolaro e Rovellasca 38, Ardisci 36, Portichetto Luisago 32, Menaggio 31, Giovanile Canzese 30, Limbiate 24, Itala e Veniano 22, Gerenzanese 21, Monnet Xenia 19, Bulgaro 17, Atletico Lomazzo 10.

(foto Francesca D’Amadio: alcune fasi del match fra Sc United e Canzese)

