Calcio

CESANO MADERNO – “Una battaglia, nessun gol ma tante emozioni“: ecco come i dirigenti della Frazione calcistica Dal Pozzo commenta l’incontro odierno, per il campionato di Seconda categoria sul campo del Db Cesano Maderno, partita finita 0-0. Tante, dunque, le emozioni e sugli spalti come sempre tantissimi tifosi del gialloverdi.

Risultati

Girone R, 21′ giornata: oggi prevista una nutrita serie di posticipi nel tardo pomeriggio. Già giocate alle 14.30 Db Cesano-Dal Pozzo 0-0, Giussano-Virtus Cermenate 1-1, Molinello-Novedrate 3-0, Polisportiva Di Nova-Mascagni 3-0, alle 15 Figino-Varedo 4-3.

Classifica

Polisportiva Di Nova 44 punti, Virtus Cermenate 41, Figino 40, Dal Pozzo 39, Polisportiva Veranese, Giussano e Cesano Maderno 35, Cogliatese 34, Db Cesano Maderno e Aurora Desio 28, Molinello 24, Varedo 23, Novedrate 19, Celtica 13, Mascagni 8, Stella azzurra Arosio 6.

(foto: il saluto finale dei giocatori del Dal Pozzo ai propri tifosi)

16022025