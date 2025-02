Calcio

SARONNO – L’Amor Sportiva rimedia una pesante sconfitta in rimonta nella partita disputata contro la Virtus Cantalupo nel pomeriggio di oggi 16 febbraio nello stadio comunale Cassina Ferrara di Saronno valida per la ventunesima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese.

Il risultato si sblocca al 15′ del primo tempo con i saronnesi che si portano in vantaggio grazie alla rete di Riccardo Aloardi ma la reazione della Virtus è fulminea con le rete del pari e poi del vantaggio firmate nel giro di dieci minuti rispettivamente da Gallo e Canciani. Nella ripresa la squadra ospite prende il largo mettendo a segno altri due goal con Gallo che trova la doppietta che vale il tris e il poker firmato da Tapinetto.

Un risultato, dunque, pesante per i saronnesi dell’Amor Sportiva che, viste le vittorie dell’Ardor Asd per 3-2 con il Città di Samarate e della Borsanese per 0-1 sulla Pro Juventute, si ritrovano in zona play-out a quota 20 punti. Discorso differente, invece, per la Virtus Cantalupo conquista tre punti grazie ai quali resta al terzo posto della classifica a pari merito con il Cistellum.

ASD AMOR SPORTIVA – VIRTUS CANTALUPO 1-4

(foto da archivio)