Calcio

LAZZATE – Delusione per l’Ardor Lazzate impegnata oggi pomeriggio sul campo della ostica Vergiatese, è finita 1-0 per i padroni di casa. A decidere l’esito del confronto Marin al 16′ del secondo tempo. Un risultato che per l’Ardor è una occasione persa per riagganciare le zone altissime della classifica.

Vergiatese-Ardor Lazzate 1-0

VERGIATESE: Demalija. Ghilardi, Dellavedova, Dal Santo, Tumino, Sandrini, Midaglia, Marin, Vara, Sansone. Caricati. A disposizione Martignoni, Colombo N., Russo, Morello, Roncari, Zouine, Riccelli, Giuricich, Co,lombo G. All. Rovrena.

ARDOR LAZZATE: De Toni, Guanziroli, D’Onofrio, Zefi, Caffi, Marioli, Settimo, Fogal, Giangaspero, Becerri, Vincenzi. A disposizione Castelli, Gazo, Carugati, Benedetti, Rondina, Bigoni, Natale, Oggioni, Spitaleri. All. Fedele.

Arbitro: Fumagalli di Como (Cortesi di Bergamo e Boni di Milano).

Marcatore: 16′ st Marin (V)

Risultati

23′ giornata: Cinisello-Ispra 3-1, Fbc Saronno-Casteggio 1-1, Legnano-Mariano 1-0, Rhodense-Pavia 1-0, Robbio Libertas-Solbiatese 0-1, Sedriano-Lentatese 0-1, Vergiatese-Ardor Lazzate 1-0, Caronnese-Sestese 2-2, posticipo tardo pomeriggio Meda-Base 96 Seveso 1-2.

Classifica

Solbiatese 50 punti, Rhodense e Mariano 49, Oavia 47, Caronnese 45, Ardor Lazzate 44, Fbc Saronno 36, Sestese 29, Vergiatese 28, Cinisello 27, Lentatese 26, Legnano, Sedriano e Meda 25, Casteggio 22, Ispra 18, Base 96 Seveso 16, Robbio Libertas 12.

(foto: l’Ardor Lazzate in campo oggi a Vergiate)

16022025