SARONNO – Torna oggi al “Colombo Gianetti” di via Biffi il Fbc Saronno che gioca contro un Casteggio che inizia ad essere piuttosto inguaiato a livello di classifica. Incontro con via alle 14.30 e diretta play by play su ilSaronno.

Arbitro designato per l’incontro è Paolo Masper di Bergamo, gli assistenti sono Andrea Stracquadaini di Seregno e Mansor Sall di Bergamo. Per i saronnesi una occasione di riscatto dopo il passo falso di settimana scorsa contro la Solbiatese, che ha allontanato la zona playoff. Il Casteggio viene da un recente cambio di allenatore: lo scorso 6 febbraio c’era stata infatti l’ufficialità del passaggio di consegne fra Stefano Civeriati e Paolo Barbieri, che l’anno scorso aveva vinto il campionato con l’Oltrepò.

Classifica

Mariano 49 punti, Pavia e Solbiatese 47, Rhodense 46, Ardor Lazzate e Caronnese 44, Fbc Saronno 35, Sestese 28, Vergiatese e Sedriano 25, Cinisello 24, Lentatese 23, Legnano e Meda 22, Casteggio 21, Ispra 18, Base 96 Seveso 13, Robbio Libertas 12.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno durante una azione di gioco)

