Sport

SARONNO – Oggi Fbc Saronno in campo contro il Casteggio senza il proprio mister, Fiorenzo Roncari, a guidare la squadra dalla panchina: il tecnico saronnese è stato infatti squalificato dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa in occasione della partita persa a Solbiate Arno contro la Solbiatese. Nel finale di gara il battibecco fra Roncari ed un atleta di casa, Riceputi, si era concluso con il cartellono giallo per il giocatore ed il rosso per il tecnico saronnese.

La squalifica, per Roncari, dura sino al 26 febbraio, non ci sarà dunque neppure nel prossimo weekend quando il Saronno antciperà la propria partita a sabato, 22 febbraio, in trasferta a Pavia. A sostituire il mister, il suo vice: Fabio Tibaldo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: mister Fiorenzo Roncari)

16022025