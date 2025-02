Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Partita ricca di goal ed emozioni quella disputata allo stadio comunale di Caronno Pertusella nel pomeriggio di oggi 16 febbraio tra Caronnese e Sestese valida per la ventitreesima giornata di campionato del giorne A di Eccellenza lombarda.

Dopo diverse azioni pericolose dei padroni di casa, a sbloccare il vantaggio ci pensa la Sestese che si porta in vantaggio al 22′ con il colpo di testa di Cagia. Nonostante l’offensiva pericolosa rossoblu, la Caronnese riesce a pareggiare il risultato solo all’11 della ripresa con Romeo su assist di Napoli. Dopo la rete del pari, i padroni di casa ribaltano lo svantaggio iniziale con lo spettacolare goal di Colombo che in rovesciata firma il 2-1. La prodezza di Colombo, però, non vale ai rossoblu i tre punti della vittoria visto il pareggio della Sestese arrivato al 69′ con la rete in contropiede di Romano.

La Caronnese trova, dunque, un pareggio amaro in una partita in cui ha creato numerose azioni pericolose non riuscendo, però, a concretizzarle. La squadra di Caronno non sfrutta, così, i passi falsi del Mariano, sconfitto oggi dal Legnano, e Pavia, sconfitto invece dalla Rhodense che vola al secondo posto restando al quinto posto del girone a 5 lunghezze di distanza dalla capolista Solbiatese.

CARONNESE-SESTESE 2-2

CARONNESE: Paloschi, Battistella, Napoli, Zibert (31′ st Tondi), Lofoco, Galletti, Malvestio, Cerreto (1′ st Savino), Colombo, Corno (28′ st Paltrinieri), Romeo. A disposizione: Vergani, Dilernia, De Angelis, Oliviero, Omoregbe. All. Michele Ferri.

SESTESE: Ferrara, Scaglione, Romano, Rossi (28′ st Spera), Della Volpe, Arrigoni (30′ pt Mhaimer), Russo (16′ st Rancati), Pellini, Bernasconi (31′ st Ippolito), Cagia (41′ st Mazzuchelli), Lunghi. A disposizione: Passaretta, Merandi, Olivieri, Basso Serati. All. Paolo. Tommasoni

