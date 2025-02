Calcio

SARONNO – Partita combattuta quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 16 febbraio allo stadio comunale Colombo Gianetti di Saronno dove, in occasione della ventitreesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda, il Fbc Saronno ha ospitato il Casteggio.

Le uniche due reti del match arrivano nel primo tempo con i saronnesi che sbloccano il risultato al 32′ concretizzando con il bomber Mammetti un calcio di rigore concesso dal direttore di gara dopo un netto tocco di mano di un difensore ospite sul cross di Sironi. La reazione del Casteggio è immediata e, dopo poco meno di 4 minuti, si rimette in partita pareggiando i conti con la rete dell’ex Fbc Saronno Citterio che insacca il pallone in porta agevolato anche da un non perfetto intervento dell’estremo difensore di casa Tucci. Nella ripresa i padroni di casa tentano di riportarsi in vantaggio con Favilla ma è bravo il portiere ospite a deviare in corner la bella e pericolosa conclusione del difensore saronnese.

Finisce, dunque, con il risultato di 1-1 una partita non bellissima durante la quale si sono registrate pochissime azioni offensive concrete. Dopo la pesante sconfitta in rimonta della scorsa settimana per 5-1 con la Solbiatese, il Saronno conquista un solo punto con cui sale a quota 36 in campionato al settimo posto della classifica. Un punto, invece, potenzialmente fondamentale per il Casteggio che vede la zona salvezza a tre lunghezze di distanza.

Fbc Saronno-Casteggio 1-1

FBC SARONNO (4-4-2): Tucci; Ortolani, Bello (25’ st Ruschena), Fasoli, Alletto; Sironi (11’ st Cabezas), Favilla (41’ st Proserpio), Papasodaro (11’ st Pedrocchi), Schingo (44’ st Brenicci); Mammetti, Locati. A disposizione Cataldi, Pandini, Ciceri, Ferrari. All. Tibaldo.

CASTEGGIO (4-3-3): Murriero; Cavallieri, Bernini, Arbasini, Torre; Moltini (28’ st Eshja), Provasio, Di Raco (27’ st Bargiggia); De Stradis (44’ st Pacelli), Citterio (18’ st Speroni), Buscaglia. A disposizione Masottino, Borlone, D’Aprati, Barbieri, Pepe, Pacelli. All. Barbieri.

Arbitro: Masper di Bergamo (Stracquadani di Seregno e Houjjaji di Treviglio).

Marcatori: 31’ pt Mammetti (S), 36’ pt Citterio (Ca).