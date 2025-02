Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Una rete nel finale premia la Varesina, nell’incontro casalingo con l’ostica Pro Sesto. Incontro giocato questo pomeriggio allo stadio di Venegono Superiore e che dunque non ha lesinato emozioni per i tifosi. A siglare il gol-partita è stato Guri, 1-0, suscitando il visibilio in tribuna fra i tifosi della formazione di casa.

Risultati

28′ giornata: Arconatese-Vigasio 0-0, Breno-Club Milano 1-1, Chievo-Ospitaletto 1-2, Fanfulla-Desenzano 1-0, Magenta-Casatese Merate 1-5, Nuova Sondrio-Castellanzese 2-2, Pro Palazzolo-Ciliverghe 4-0, Sangiuliano city-Crema 2-2, Sant’Angelo-Folgore Caratese 1-1, Varesina-Pro Sesto 1-0.

Classifica

Ospitaletto 58 punti, Folgore Caratese 51, Pro Palazzolo e Desenzano 50, Varesina e Casatese Merate 49, Chievo 44, Pro Sesto e Sant’Angelo 38, Breno 36, Sangiuliano city, Club Milano e Crema 33, Vigasio 32, Nuova Sondrio e Castellanzese 29, Fanfulla 28, Ciliverghe e Magenta 23, Arconatese 22.

(foto Varesina calcio: festeggiamento dei locali per la vittoria nell’incontro)

