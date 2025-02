ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – I ragazzi della scuola media Alcide De Gasperi sono stati protagonisti di un incontro Un incontro sulla legalità con l’associazione nazionale carabinieri di Caronno Pertusella e Paolo Bocedi, presidente dell’associazione Sos Libera contro le mafie, molto attiva sul territorio nazionale con eventi tra i più giovani.

L’evento si è tenuto lo scorso lunedì 10 febbraio: Paolo Bocedi, accompagnato dai volontari Anc, ha conosciuto gli alunni della scuola media, instaurando un dialogo con loro: “Mi sono entrati nel cuore, tutti” ha commentato il presidente di Sos Libera.

Per l’occasione, i ragazzi hanno fatto omaggio a Bocedi un alberello di legno con il nome della scuola e, in lettere colorate, la parola “Legalità”: “Grazie a Paolo Bocedi per la sua umanità. Il regalo ha una storia particolare: è stato realizzato da una mamma che, durante la pandemia, ha perso sua mamma e suo fratello – commentano dalla scuola – L’abbiamo coinvolta a scuola per la realizzazione di questi pezzi unici, una passione che coltivava. Ora questa passione è diventata un vero mestiere, per lei, e realizza cornici, targhe, portachiavi. Questo legame tra passione e lavoro è il motivo per cui abbiamo voluto omaggiare Bocedi di questo dono.”

