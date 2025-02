iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 1 marzo alle 19 al Castello di Monteruzzo in via Marconi a Castiglione Olona in collaborazione con Uici, l’Unione italiana dei ciechi e ipovedenti di Varese e Castelleventi si tiene la “Cena al buio”, un viaggio nel gusto, tatto, olfatto e udito, per imparare a vedere oltre l’apparire, a cogliere nel profondo la ricchezza multisensoriale che c’è in ognuno di noi.

L’Uici Varese si occuperà dell’organizzazione della serata con l’obiettivo di sensibilizzare sulle problematiche vissute nella vita quotidiana dalle persone non vedenti. Le cene sensoriali, o cene al buio, sono cene durante le quali non è possibile vedere nulla di quanto si mangia. Gli ospiti potranno dedicare particolare attenzione ai sapori genuini e ai profumi, lasciando libera la mente di richiamare alla memoria ricordi, volti e luoghi.

Il costo è di 40 euro a persona, per informazioni e prenotazioni:

(foto archivio: un precedente evento al Castello di Monteruzzo)

