Città

SARONNO – Il knit cafè dell’associazione giovanile Il Tassello si mette ancora in gioco per scopi benefici. Nell’ultimo incontro dedicato agli appassionati di uncinetto, avvenuto sabato 15 febbraio nella sede dell’associazione in via don Monza 13A, i partecipanti hanno realizzato delle piccole angurie all’uncinetto: le piccole creazioni all’uncinetto diventeranno delle spille che Emergency Saronno venderà ad offerta libera, per raccogliere fondi destinati a mandare aiuti umanitari nelle zone di guerra in Palestina.

L’anguria è ormai da tempo il simbolo della Palestina perché i suoi colori – verde, bianco, roso e nero – sono gli stessi della bandiera palestinese. L’associazione giovanile ha messo a disposizione di tutti, sulla sua pagina instagram, lo schema, l’elenco dei materiali e video tutorial per realizzare le piccole angurie, con tutte le indicazioni necessarie per consegnare ad Emergency Saronno le creazioni.

Non è la prima iniziativa a cui il knit cafè aderisce per beneficenza: a fine 2023, l’associazione aveva donato casette all’uncinetto per l’Ucraina, per finanziare l’iniziativa di Soleterre che aiuta le famiglie dei malati oncologici pediatrici nelle zone di guerra.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti