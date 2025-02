Limbiate

LIMBIATE – La città si conferma un centro dinamico e attrattivo, registrando una crescita demografica significativa nel 2024. Con 35.425 residenti, Limbiate continua a evolversi, accogliendo nuove famiglie e garantendo servizi per tutte le fasce d’età.

Una comunità in crescita – La popolazione giovanile è un elemento centrale della città, con oltre 6.100 ragazzi sotto i 18 anni, di cui più di 1.000 nella fascia 0-3 anni. Questo dato evidenzia l’importanza delle politiche per l’infanzia e l’istruzione, settori su cui l’amministrazione comunale continua a investire per garantire un futuro solido alle nuove generazioni.

Una città che accoglie – Limbiate si distingue per un saldo migratorio positivo, con +531 persone che hanno scelto di trasferirsi qui nel corso dell’anno. Questo dato compensa il saldo naturale negativo di -90 residenti, portando a una crescita complessiva della popolazione di +441 unità. Numeri che confermano la capacità della città di attrarre nuovi abitanti e offrire loro opportunità di vita e sviluppo.

L’amministrazione comunale prosegue nel suo impegno per garantire servizi dedicati all’infanzia, al lavoro, al commercio e al benessere degli anziani, contribuendo a rendere Limbiate una città sempre più viva, inclusiva e sostenibile.

16022025