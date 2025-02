Comasco

LOMAZZO – Un incontro rivolto a genitori, educatori e insegnanti per sensibilizzare sull’autismo. L’evento, organizzato dalla Croce Rossa di Lomazzo, in collaborazione con il comitato genitori di Lomazzo, porta il titolo “Siamo parte di questo mondo e non un mondo a parte”: l’appuntamento è venerdì 28 febbraio a partire dalle 20:30, nell’aula magna di Croce rossa italia Lomazzo, in via dello Sport 7.

A prendere la parola saranno Sonia Zorloni, pedagogista, Valentina Panarisi, mamma di Marco e mediatrice interlinguistica, Ludovica Volpi, mamma di Daniele e social media strategist, alternando la parola dell’esperta alle testimonianze dirette di genitori ed educatori di ragazzi neurodivergenti, per una esperienza formativa a 360 gradi.

L’ingresso gratuito all’evento è gratuito, ma è richiesto accreditamento al link crilo.eu/28febbraio. (foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti