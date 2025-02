Cronaca

SARONNO – Notte movimentata, quella appena trascorsa, nella città di Saronno dove forze dell’ordine e mezzi di soccorso sono stati costretti a diversi interventi.

I più significativi alla 1.30 in via Varese dove la chiamata al 118 ha segnalato una lite fra numerose persone, una decina, nella zona del retrostazione. Un venticinquenne ha avuto bisogno di cure mediche, è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza e dai una pattuglia dei carabinieri, non ha comunque riportato gravi conseguenze e sono adesso in corso gli accertamenti per chiarire tutti i contorni dell’accaduto.

Poco dopo, alla 1.35, intervento di carabinieri e ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca in via Marconi per una persona che stava male: è stato soccorso un uomo alle prese con una intossicazione etilca, aveva insomma bevuto troppo. ed è stato quindi trasportato in ospedale, in condizioni comunque non preoccupanti.

16022025