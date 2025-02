news

Le meme coin stanno registrando un rinnovato interesse grazie alla recente fase di accumulo che sta caratterizzando il mercato.

Bitcoin, pur restando bloccato, ha offerto lo slancio giusto per alcune meme coin, che stanno mostrando una crescita esplosiva. Mentre Dogecoin fatica a superare la soglia di 0,3 dollari, altre crypto alternative stanno attirando sempre più liquidità.

Le meme coin, dunque, tornano sotto i riflettori, mentre il mercato mostra segnali di ripresa.

In vista della prossima probabile bull run, abbiamo analizzato il panorama del settore, identificando quelle che sono da tenere d’occhio in questo momento, in base alle caratteristiche individuali di ognuna.

Vediamo quali potrebbero brillare nella prossima bull run.

AIC Companions (AIC)

AIC Companions ha saputo unire intelligenza artificiale, realtà virtuale e blockchain per creare esperienze uniche. Il suo token nativo, AIC, ha mantenuto a lungo un andamento laterale, ma ha poi registrato un breakout impressionante prima della fine di gennaio.

Questo trend rialzista sembra destinato a durare ancora a lungo, anche se dopo aver toccato un ATH di circa 0,56 dollari, ha subito una correzione del 45% e poi è rimbalzato con decisione, con un +140% nell’ultimo mese. Anche se si trova in un momento di incertezza, l’obiettivo ora è puntare a un nuovo ATH intorno a 0,7 dollari.

FARTCOIN (FARTCOIN)

Dopo aver perso buona parte della sua crescita, negli ultimi giorni FARTCOIN sta cercando di recuperare terreno. Il prezzo sta lottando per superare la resistenza tra 0,55 e 0,6 dollari, ma i venditori sembrano ancora in controllo.

Tuttavia, se riuscisse a rompere questa barriera, il target di 1 dollaro potrebbe essere alla portata. Gli investitori monitorano con attenzione la situazione per capire se il trend rialzista potrà prendere piede in modo stabile.

Notcoin (NOT)

Notcoin ha fatto il suo debutto come token legato a un gioco virale su Telegram, conquistando rapidamente una forte community grazie alle sue applicazioni pratiche, tra cui pagamenti peer-to-peer.

Subito dopo il lancio il prezzo ha toccato 0,025 dollari, per poi subire una forte correzione, anche se al momento sembra pronto a ripartire. I segnali tecnici suggeriscono un imminente breakout, con l’RSI bloccato in zona ipervenduta, ma se il trend si conferma, il prezzo potrebbe superare rapidamente la soglia di 0,05 dollari.

SPX6900 ($SPX)

SPX6900 è un token innovativo progettato per replicare il comportamento dei mercati finanziari tradizionali. Dopo una fase di consolidamento (durata fino alla fine del 2024), il prezzo ha iniziato una forte crescita.

La formazione di pattern “double top” (a forma di M) aveva sollevato dubbi sul proseguimento del trend, ma l’ultimo rimbalzo ha spazzato via le incertezze, aprendo la strada a una possibile ripresa a “v”.

Con i segnali tecnici a favore dei compratori, il prezzo potrebbe presto puntare sopra la soglia di 1 dollaro.

Pepe ($PEPE)

PEPE è una delle meme coin più conosciute e apprezzate, con un modello deflazionario e un’iconografia che richiama il celebre ranocchio Pepe the Frog protagonista di migliaia di meme nel web.

Dopo essere rimasto a lungo in fase laterale, il token ha registrato una rottura al rialzo nei primi mesi del 2024, per poi a novembre segnare un nuovo ATH. Tuttavia, l’entusiasmo ha portato anche a un inevitabile affaticamento dei compratori, causando una correzione del 70%.

Il recente rimbalzo indica però che la fase di consolidamento potrebbe essere terminata, lasciando spazio a un nuovo slancio rialzista, ma se il trend si conferma, un rialzo del 50% potrebbe spingere il prezzo verso 0,000015 dollari.

BTC Bull ($BTCBULL)

BTC Bull è un progetto emergente progettato per seguire le dinamiche del Bitcoin e offrire un valore aggiunto ai possessori del token $BTCBULL.

Si distingue dal resto delle meme coin per il suo innovativo sistema di ricompense, che consente agli investitori di ottenere Bitcoin reali semplicemente detenendo il token $BTCBULL.

Il funzionamento è semplice: ogni volta che Bitcoin raggiunge un nuovo traguardo significativo, gli utenti che detengono $BTCBULL ricevono airdrop in BTC, permettendo loro di beneficiare delle fluttuazioni del mercato senza dover acquistare direttamente la criptovaluta più famosa al mondo.

$1M raised in 2 days. ?? The charge is real. The revolution is here. pic.twitter.com/FfA5nIJc0G — BTCBULL_TOKEN (@BTCBULL_TOKEN) February 13, 2025

L’interesse verso questo token è stato immediato, tanto che nei primi istanti dal suo lancio sulla sezione Upcoming Token di Best Wallet ha raccolto 100.000 dollari, superando i 250.000 dollari in meno di 24 ore. Finora la prevendita ha già raccolto quasi 1,5 milioni di dollari.

Attualmente, il prezzo unitario di un token $BTCBULL è di 0,00236 dollari, ma con l’avvicinarsi della prossima fase della prevendita è destinato a salire. Per cui chi fosse interessato a investire in BTC Bull al prezzo più vantaggioso possibile dovrebbe considerare di partecipare ora, prima dell’incremento previsto.

