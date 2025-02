Lombardia

MILANO – Come cambia la comunicazione politica nell’era dei social network: il tema sarà al centro del convegno, a cura del Co.re.com. Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia, dal titolo “Elettore follower e politico influencer? Cambiamenti e prospettive della comunicazione politica”, in programma mercoledì 26 febbraio, alle 9.30, nella Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli, a Milano.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Consiglieri regionali della Lombardia, punterà l’attenzione su un tema di grande interesse e attualità: la relazione tra leader, partiti politici, elettori e l’utilizzo dei media, con particolare riferimento agli strumenti del web. Politico influencer, da un lato, ed elettore follower, dall’altro. E le piattaforme social? Che ruolo hanno in questa relazione?

“La rete e i social media hanno modificato e stanno modificando in maniera profonda – ha commentato il presidente del Corecom Lombardia, Cesare Gariboldi – le dinamiche della comunicazione sia istituzionale che politica e il rapporto tra politica ed elettori. L’utilizzo congiunto dei big data e della intelligenza artificiale porterà con sé nuovi cambiamenti anche in questo delicato ambito. Si tratta di un potenziale comunicativo che comporta significative implicazioni, tra cui i rischi di manipolazione, mancanza di trasparenza e violazione della privacy”.

Il programma prevede, in apertura, i saluti istituzionali di Alessandro Patelli, Segretario regionale dell’associazione Consiglieri regionali della Lombardia, a cui seguiranno gli interventi dei relatori, moderati da Cesare Gariboldi. La prima parte del dibattito verterà sull’analisi sociologica e politica del fenomeno alla presenza di: Marco Orofino, professore di Diritto costituzionale e pubblico all’università degli Studi di Milano, Marco Dragone, giornalista e componente del Corecom, Marco Lombardi, professore di Sociologia dell’università Cattolica di Milano, Marianna Sala, avvocato e

vicepresidente del Corecom.

La seconda parte, dedicata ai risvolti normativi del fenomeno e ai rischi per i cittadini in termini di disinformazione e fake news, vedrà la presenza di Fabio Bergomi, social media manager ed esperto di comunicazione politica, Veronica Cella, avvocato e componente del Corecom Lombardia, Paolo Vivian, avvocato penalista ed esperto di reati contro la pubblica amministrazione.

All’iniziativa è invitato il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. L’ingresso al convegno è libero, fino a esaurimento posti.