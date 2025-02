Città

SARONNO – Il Mils da quando è nato si è posto al servizio della società come risorsa permanente per lo sviluppo di una cittadinanza scientifica consapevole e competente. Negli anni non sono mancati i riconoscimenti delle scuole del territorio che vedono nel museo una opportunità per metterte a confronto gli studenti con la cultura tecnico-scientifica.

Missione del museo e misssione della scuola si sposano armoniosamente in questa occasione. Ne è nata una rassegna mensile a cui partecipano gli studenti dell’Itis “Giulio Riva” con i loro insegnanti sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’economia circolare. Nel corso del mese di febbraio sono previsti incontri nelle seguente date: lunedì 10, mercoledì 12, giovedì 13, venerdì 14 e giovedì 27 febbraio.

Il Mils con il suo patrimonio si pone quindi come soggetto formativo per orientare le nuove generazioni ad assumere una riflessione storico critica sul rapporto tra scienza, tecnologia e società. Per favorire lo sviluppo di conoscenze, competenze, favorire la costruzione di una cittadinanza scientifica docenti e studenti si confrontano con gli esperti del Mils.

(foto dell’evento)

