SARONNO – Un pomeriggio all’insegna della creatività e del divertimento attende i bambini di Saronno sabato 22 febbraio. Dalle 15 alle 17.30, allo stadio comunale di via Biffi, l’associazione Saronno Point Odv organizza “Colora il Carnevale“, un evento pensato per i più piccoli, in particolare per i bambini dai 5 ai 10 anni.

L’iniziativa permetterà ai partecipanti di realizzare maschere e decorazioni a tema carnevalesco, dando libero sfogo alla fantasia con colori, materiali e tanta allegria. Un’occasione unica per immergersi nello spirito del Carnevale in compagnia di nuovi amici.

La quota di iscrizione è di 10 euro e il ricavato sarà interamente devoluto alle attività dell’associazione Saronno Point Odv, impegnata da anni in progetti solidali per la comunità. Per garantire la realizzazione dell’evento, è richiesta la partecipazione di almeno 10 bambini. Gli organizzatori consigliano un abbigliamento pratico e divertente, adatto all’occasione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 338 6374481.

