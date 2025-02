SARONNO – Ha lasciato senza parole tutti i partecipanti alla passeggiata del Pgt la presenza di diverse siringhe nel passaggio pedonale che collega piazza dei Mercanti e viale Santuario al quartiere scolastico. Il percorso che centinaia di studenti percorrono ogni giorno per andare dalla stazione al proprio istituto. Sabato mattina alle 11 cittadini, tecnici e politici hanno visto e scansato le siringhe, alcune usate alcune ancora chiuse nella loro confezione, sparse sul percorso.

L’intervento dell’assessore Franco Casali è stato rapido: cellulare alla mano, ha scattato una foto e l’ha inviata ad Amsa, chiedendo un intervento di pulizia. “Una situazione preoccupante – ha detto l’esponente della giunta – visto che l’intero percorso della passeggiata era stato oggetto di un intervento di pulizia nella giornata di giovedì”.

Nel pomeriggio è intervenuta Amsa, e l’assessore ha poi confermato la rimozione di tutte le siringhe. “Per me non è una novità – rimarca Casali – spesso, quando vedo situazioni problematiche di rifiuti abbandonati, provvedo a un’immediata segnalazione agli uffici o ad Amsa. Dovrebbero fare così tutti i cittadini: sarebbe un aiuto concreto per mantenere il decoro cittadino”.