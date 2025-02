ilSaronnese

UBOLDO – Un viaggio nell’arte e nella storia del paese attraverso le meraviglie custodite nella chiesa parrocchiale dei santi apostoli Pietro e Paolo di Uboldo. Si tratta dell’appuntamento organizzato dall’associazione Cantastorie di Saronno, la parrocchia santi Pietro e Paolo di Uboldo, fissato per la prossima domenica 23 febbraio, quando, alle 16, si partirà per una visita guidata nella chiesa parrocchiale.

La visita è organizzata nell’ambito del progetto di restauro “Il campanile di Uboldo: un faro da conservare per la comunità”. Approvato dalla Curia e dalla Soprintendenza e redatto dallo studio Carlo Mariani Architetto di Seregno, il progetto ha partecipato al bando di Fondazione Cariplo, vincendo un finanziamento a fondo perduto di 80.000 euro. Per il titolo del progetto ci si è ispirati ad una pubblicazione di Anna Maria Zaffaroni dal titolo: “Nel buio dei secoli uboldesi”, partendo dal buio citato nel suo titolo si è voluto paragonare metaforicamente il campanile come un faro per la Comunità e per illuminare e mettere alla luce l’importanza dell’identità culturale locale.

L’evento si terrà con il contributo di fondazione Cariplo, fondazione comunitaria del Varesotto onlus, circolo Acli, Pro Loco Uboldo e la l’istituto comprensivo Manzoni di Uboldo e Origgio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare via mail [email protected] o visitare il sito https://www.cantastoriesaronno.it/.

