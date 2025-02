Politica

SARONNO – Pronti a dimettersi per permettere ai saronnesi di andare subito al voto evitando un anno di commissariamento. E’ la posizione dei 4 consiglieri di Obiettivo Saronno che spiegano in una nota la propria posizione all’indomani del consiglio comunale con cui è stato respinto il bilancio di previsione.

I viola partono dallo scoramento per l’ennesima “serata a vuoto” dell’assemblea civica e guardano avanti: “Ormai siamo tutti stufi di perdere tempo a commentare l’ennesima pagliacciata di ciò che rimane della maggioranza Airoldi/Gilli andata in scena durante la sera di sabato 15 febbraio in Sala Vanelli. Ma un breve e curioso dibattito si è aperto durante l’ultimo Consiglio Comunale: tempi e modi in caso di commissariamento. Abbiamo dovuto ascoltare la paternale che il sindaco Augusto Airoldi e il consigliere Pierluigi Gilli ci hanno propinato sulla responsabilità che il consiglio comunale dovrebbe avere nel non lasciare la città in mano al commissario prefettizio per un anno e mezzo. Ci fanno la paternale proprio loro che, avendo deliberatamente scelto di non portare in consiglio il bilancio a dicembre o a gennaio (quando tutti i documenti erano già pronti a novembre), hanno guidato volutamente la città verso questo esito”.

Diversa la strada proposta da Obiettivo Saronno: “Peccato che Airoldi e Gilli, nel disperato tentativo di convincere il tredicesimo consigliere a votare a favore del bilancio di previsione, si sono ben guardati dal dire alla città che c’è ancora un modo per evitare il commissariamento e andare a votare nella primavera del 2025 ovvero le dimissioni contestuali di almeno 13 consiglieri entro il 24 febbraio: lo scioglimento del consiglio comunale sarebbe automatico. I quattro Consiglieri di Obiettivo Saronno sono pronti a fare questo passo: per quanto riguarda gli altri nove consiglieri necessari, il tempo è tiranno ed è necessario decidere in fretta”.

Una scelta forte anche per evitare quello che la lista civica presenta come uno scenario inevitabile e prevedibile: “Infatti, il sindaco proverà per la terza (e speriamo ultima volta) a portare il bilancio in consiglio prima del 28 febbraio (ad oggi data ultima in termini di legge per approvarlo) ma probabilmente non passerà ancora e avremo il commissario prefettizio a guidare Saronno per un anno e mezzo.E’ improbabile infatti che la consigliere Marta Gilli rinunci alla sua neutralità, compromettendo così la sua futura carriera politica, o che il consigliere De Marco voti a favore o si astenga tradendo le indicazioni del suo partito e appropriandosi definitivamente dell’etichetta di stampella dell’amministrazione Airoldi (ricordiamo che già pochi mesi fa la sua astensione fu determinante per l’approvazione del bilancio consolidato)”.

La chiosa è d’effetto: “I cittadini saronnesi hanno il diritto di tornare a esprimere il proprio voto senza dover aspettare un altro anno e mezzo inutile alla città”.

