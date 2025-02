Sport

VERANO BRIANZA – Dopo il rinvio di settimana scorsa causa campo impraticabile, torna a calcare il campo la Cogliatese in casa della Polisportiva Veranese.

Sul campo sintetico dello Sportitalia Village il match comincia all’insegna dell’equilibrio, al 13’ Ferrario scalda le mani di De Giovanetti con un sinistro da fuori. Comincia un forcing deciso dei padroni di casa che passano al 36’, conclusione dalla distanza, respinge corto Ortolan e sulla ribattuta Ingrassia deve solo appoggiare di testa a porta sguarnita. La Cogliatese peró riprende a giocare con energia e trova la via del pari al 43’ : contropiede sulla sinistra, Corona dialoga con Cimnaghi che con una finta elude la marcatura ed esplode il destro dai venticinque metri, palla in buca d’angolo e 1-1. A pochi istanti dal duplice fischio dell’arbitro, rimonta completata dei biancoazzurri, Avella crossa insidiosamente nel centro, intervento goffo e sfortunato di Citterio che se la mette in porta da solo, la squadra di Biemmi chiude la prima frazione di gioco avanti 2-1.

Riprende l’incontro e al 50’ cambia la gara, Chiari giá sanzionato nel primo tempo stende un avversario lanciato in contropiede e viene espulso per somma di ammonizioni. Come se non bastasse, proprio sullo sviluppo del successivo calcio di punizione Libardi scambia corto e calcia forte da lontanissimo, Ortolan si fa sfuggire la sfera che entra in rete, 2-2.

Nonostante il duro colpo al morale, la Cogliatese trova un guizzo con un incredibile gol di Ferrario che al 58’ spara da fermo un missile da distanza siderale, biglia che si infila alla perfezione sotto la traversa, 3-2 e golasso per il classe 2003. I biancoazzurri sfiorano il poker un minuto piu tardi con Borghi che conduce un gran contropiede e, dopo un uno-due con Avella, incrocia col mancino in area, De Giovanetti miracoloso a mettere in corner con un piede. La Veranese non sta peró certo a guardare e al 75’ è ancora il fantasista Libardi a castigare gli ospiti con la sua classica giocata : dal vertice dell’area, pennellata mancina che si stampa sul palo più lontano prima di entrare in rete, Ortolan non puó arrivarci, 3-3.

Lo scatenato nr. 7 è una continua spina nel fianco per la squadra di Biemmi, all’82’ vince il rimpallo con Pastore e si lancia tutto solo verso la porta, irrompe da dietro Pascale K. che lo atterra, calcio di rigore. Libardi prende la mira ma come un gatto Ortolan neutralizza la conclusione respingendo in corner. E proprio da questo calcio d’angolo, peró, trova il gol del 4-3 la Veranese con l’incornata del subentrato Viganó. I biancoazzurri ci provano con le ultime energie rimaste : siamo agli sgoccioli, 95esimo minuto, pallone buttato dentro, Cimnaghi controlla e salta un difensore che lo colpisce in maniera vistosa. Per l’arbitro è tutto buono, seguono accese proteste dei giocatori in campo e degli spettatori. Nulla da fare, vince la Veranese per 4-3 al termine di una partita emozionante.

Una montagna russa, tra sorpassi e controsorpassi. Cogliatese che nonostante l’inferiorità numerica ha tenuto testa a una buona squadra sfiorando il colpaccio. Al netto di diverse squadre che devono ancora recuperare partite, i biancoazzurri scendono all’ottavo posto in classifica, ma manca una vita alla fine, i punti ancora in palio sono tantissimi. I ragazzi di Biemmi cercheranno di ritrovare i tre punti già dalla prossima domenica, si gioca in casa contro la Stella Azzurra Arosio.

Polisportiva Veranese – Cogliatese : 4-3

Polisportiva Veranese : De Giovanetti, Colombo, Mattioli, Cali, Citterio, Mauri, Libardi, Longoni, Ingrassia, Bellotti, Vigano R. . A disposizione : Brusadelli, Airoldi, Fresca, Manara, Maspero, Miucci, Vigano L., Cristello, Parravicini. All. Fanelli

Cogliatese : Ortolan, Belotti, Pascale K., Cuzzolin, Pastore, Chiari, Ferrario Ro., Corona, Avella, Cimnaghi, Capici. A disposizione : Borgonovo, Balestrini, Borghi, Castelnovo, Del Bianco, Pascale G., Pivato, Zampieri, Ferrario Ri. All. Biemmi

Marcatori : 36pt Ingrassia (V), 43pt Cimnaghi (C), 46pt autorete (C), 7st Libardi (V), 13st Ferrario Ro. (C), 30st Libardi (V), 37st Vigano L. (V)