Calcio

SARONNO – L’ex mister del Fbc Saronno, Andrea Mazza, ritorna in Mongolia, sulla panchina del Brera Ilch, che già aveva portato alla salvezza nella scorsa stagione. Dopo un inizio altalenante, la società “milanese” (ma di proprietà statunitense) quotata al Nasdaq, ha dunque deciso di rivolgersi ancora a Mazza per inseguire lo stesso traguardo in questa annata.

Mazza ritorna a Ulan Bator con il direttore sportivo Ala Ramadan. Gli obiettivi del tecnico? Ovviamente quello della riconferma del Brera nella massima serie ed anche di andare più avanti possibile in Coppa di Mongolia. Mazza sostituisce il trainer giapponese Toshiaki Imai, che era arrivato all’inizio di questo campionato.

Mazza, milanese, ex giocatore professionista, aveva guidato il Fbc Saronno nel 2017 nel campionato di Eccellenza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: a sinistra Andrea Mazza, ex tecnico del Fbc Saronno)

17022025