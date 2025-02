Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Una densa nube di fumo, visibile anche dai comuni vicini, ha destato allarme questa sera lunedì 17 febbraio a seguito di un incendio scoppiato in un’azienda del settore plastico in via Gran Sasso, alla periferia di Caronno Pertusella.

Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 19,30 e hanno interessato la copertura del capannone, sulla quale erano installati pannelli solari, propagandosi rapidamente anche al materiale stoccato nel magazzino sottostante.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Varese e Milano con un ingente dispiegamento di mezzi. Le squadre operative stanno lavorando con tre autopompe serbatoio, due autobotti, un’autoscala e un’unità mobile per la protezione delle vie respiratorie.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, alle 21,30, e i pompieri stanno cercando di contenere il rogo per evitare ulteriori danni alla struttura.

L’incendio ha causato ingenti danni, ma al momento non si registrano feriti. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine, che stanno monitorando la situazione e raccogliendo elementi per chiarire l’origine dell’incendio.

Incendio in azienda di materiale plastico: le immagini del rogo e dei soccorsi a Caronno

