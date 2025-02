Politica

SARONNO – Dopo la debacle di sabato sera in consiglio comunale la politica saronnese cerca di ritornare protagonista con la speranza di mettere la parola fine, in un modo o nell’altro, alla crisi che dura ormai da fine settembre. Ore decisive dunque per l’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi che si trova con una non maggioranza dopo che il consiglio comunale sabato sera ha respinto il bilancio previsionale con 12 voti favorevoli, 12 contrari e un’astenuta Marta Gilli.

L’Amministrazione può riportare il bilancio in consiglio ma, se i consiglieri fossero tutti presenti, servirebbe un tredicesimo voto per l’approvazione. In questo caso si continuerebbe fino alla scadenza del mandato ossia primavera 2026. Se però il bilancio non dovesse essere approvato (per la già vista l’impasse del 12 a 12 con un’astenuta) oltre la scadenza del 28 febbraio arriverebbe il commissario prefettizio che guiderebbe la città fino alle elezioni del 2026. In caso di mancata approvazione del bilancio o di dimissioni del sindaco, infatti, non ci sono più i tempi tecnici per votare nella primavera di quest’anno, si andrebbe al 2026.

Si potrebbe votare quest’anno solo se si dimettessero 13 (ossia il 50% + 1 dei consiglieri). Ed è questa l’ipotesi su cui sembra concentrarsi la politica saronnese su entrambi i fronti. Già perchè nelle ultime ore l’indignazione del mondo politico, degli addetti al lavoro ma anche della società civile ha portato sotto i riflettori questa possibilità.

Del resto la mattinata si è aperta con la presa di posizione di Obiettivo Saronno lista civica indipendente che ha annunciato la propria disponibilità ad immediate dimissioni per evitare il commissariamento e portare Saronno al voto nella prossima primavera.

A breve distanza la vera svolta ossia l’intervento di Mattia Cattaneo, consigliere comunale indipendente ex Saronno civica che sabato ha votato con la maggioranza, che si è detto disponibile alle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri.

Più velata ma altrettanto concreta nei fatti la disponibilità dei M5s per le dimissioni del loro consigliere Giuseppe Calderazzo. E così sono già 6 consiglieri pronti a lasciare lo scranno.

C’è attesa per capire scelte, strategie e posizioni del centro destra Lega, Fi, FdI perchè a conti fatti ci sarebbero i numeri per andare al voto.

Riunioni e confronti anche nel centrosinistra dove la voglia di staccare la spina non manca. Il sindaco Augusto Airoldi ha convocato una conferenza stampa per domani pomeriggio alle 14,30 anche se non ci sono anticipazioni su contenuti. Se si dovesse dimettere arriverebbe il commissario per un anno (anche se ha una finestra i 20 giorni per ripensarci e chissà se salterebbero fuori i numeri) ma se ci fossero le dimissioni del consiglieri si andrebbe comunque alle urne.

E Marta Gilli? La presidente ha scritto una lettera appello ai consiglieri per un voto di responsabilità rimarcando il proprio ruolo neutrale e nel caso di un nuovo impasse la disponibilità ad un voto di indirizzo. Nel pomeriggio in un commento su Facebook apprezzando l’uscita di Cattaneo ha rimarcato come le dimissioni fossero l’unica soluzione possibile.

Insomma la partita è tutta aperta. C’è probabilmente un’unica certezza: l’indignazione dopo l’ennesimo flop in consiglio comunale ha segnato per tutti, dalla maggioranza all’opposizione agli indipendenti, la fine della possibilità di fare melina e di ogni strategia attendista.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti