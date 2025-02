Città

SARONNO – E’ arrivato con una condivisione su Facebook il commento di Marta Gilli, presidente del consiglio comunale alla presa di posizione di Mattia Cattaneo, indipendente ex Saronno Civica, che ha parlato della necessità di dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali.

“Ringrazio il Consigliere Mattia Cattaneo per aver riscontrato positivamente la mia lettera aperta ai Consiglieri e per aver avuto il senso civico di prendere pubblicamente posizione”.

Non manca una considerazione personale: “Personalmente, ritengo che la prospettata soluzione delle dimissioni contestuali si appalesi come l’unica via percorribile per restituire Saronno ai saronnesi e toglierla da questa situazione di stallo”.

