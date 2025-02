Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota firmata da Filippo Germinetti presidente dell’Ape Saronno, Associazione della Proprietà Edilizia, che da oltre 50 anni è presente a Saronno.

“Il termine che costantemente affiora nelle conversazioni con chi ha vissuto gli ultimi decenni di questa città è “degrado”. Il degrado indica un deterioramento, una perdita di valore.

Agli occhi dei proprietari di case il degrado riguarda prima di tutto lo stato del patrimonio immobiliare. Chi segue le vicende locali sa che non c’è stata un’amministrazione alla quale l’Associazione della Proprietà Edilizia non abbia rivolto istanze dirette ad atti conservativi del patrimonio edilizio. Di fatto nessuno ha mai avuto la lungimiranza di operare in questa direzione. Troppo impegnativo.

Un secondo e non meno importante aspetto del degrado riguarda la vivibilità e la sicurezza. La vivibilità è contrassegnata da un mezzo cimitero commerciale, che chiude all’imbrunire, dal traffico e dalla pulizia. La sicurezza la si verifica, ad esempio, nella possibilità di uscire di casa senza temere l’incontro con malintenzionati e borseggiatori; non è irragionevole chiedersi se esista a Saronno un luogo che non sia stato visitato dai ladri.

Parlare di degrado a Saronno non è fantasia. E’ una realtà che diventa ancor più preoccupante se si riflette sulle centinaia di nuove unità immobiliari che saranno poste in vendita e sul prevedibile incremento della popolazione nei prossimi anni.

Cosa offre di buono Saronno? Una risposta è nell’abbondanza di supermercati, a dispetto di negozianti che chiudono. Altra risposta è nella posizione strategica che Saronno ha sempre avuto, però è comprovato che dove esistono Stazioni ferroviarie a traffico intenso la sicurezza diminuisca. Poi osserviamo i valori immobiliari, che saranno anche inferiori a quelli di Milano, ma se si continuerà su questa strada così poco attrattiva il rischio di una débâcle è molto serio. Le prossime generazioni ed i nuovi saronnesi avranno vita più dura.

I proprietari di case non hanno colore partitico, ma la politica la guardano.

Guardano con sconforto alla debolezza della mano pubblica, che è morta perché perduta nell’ignavia di chi dopo un anno – solo per esemplificare – non ha ancora approvato un Regolamento Edilizio e tanto altro che alla città necessita. Bilancio previsionale compreso.

Comunque finisca, anche il bilancio complessivo di questa amministrazione è in rosso.